Ярмарка вакансий пройдет в Комсомольске 14 марта
В Драмтеатре Комсомольска-на-Амуре 14 марта пройдет межрайонная ярмарка вакансий. Соискателей буду ждать с 10:00 до 12:00 по адресу: проспект Первостроителей, 11.
- Среди участников этого мероприятия будут представители промышленных предприятий города и Комсомольского района, образовательных учреждений. Соискателям готовы предложить разные вакансии: квалифицированный или неквалифицированный труд, работа вахтовым методом, временная занятость, квотируемые места для граждан с инвалидностью, - рассказали в пресс-службе городской администрации.
Желающие смогут пройти профориентационное тестирование, узнать подробнее об услугах Центра занятости. Речь идет о профобучении, финансовой помощи при открытии собственного дела, консультациях с юристом по вопросам занятости.
На межрайонную ярмарку вакансий приглашают представителей предприятия, желающих заполнить вакантные места, и граждан, которые хотят сменить или найти работу.
ИСТОЧНИК KP.RU