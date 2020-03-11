2020-03-11T01:55:32+03:00
Общество

Ярмарка вакансий пройдет в Комсомольске 14 марта

Соискателей приглашают в Драмтеатр
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Ярмарка вакансий пройдет в Комсомольске 14 мартаЯрмарка вакансий пройдет в Комсомольске 14 мартаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В Драмтеатре Комсомольска-на-Амуре 14 марта пройдет межрайонная ярмарка вакансий. Соискателей буду ждать с 10:00 до 12:00 по адресу: проспект Первостроителей, 11.

- Среди участников этого мероприятия будут представители промышленных предприятий города и Комсомольского района, образовательных учреждений. Соискателям готовы предложить разные вакансии: квалифицированный или неквалифицированный труд, работа вахтовым методом, временная занятость, квотируемые места для граждан с инвалидностью, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Желающие смогут пройти профориентационное тестирование, узнать подробнее об услугах Центра занятости. Речь идет о профобучении, финансовой помощи при открытии собственного дела, консультациях с юристом по вопросам занятости.

На межрайонную ярмарку вакансий приглашают представителей предприятия, желающих заполнить вакантные места, и граждан, которые хотят сменить или найти работу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Паромную переправу «Ванино-Холмск» временно закрыли
Эпидпорог по ОРВИ в Хабаровске превышен на 16 процентов
Перебегающий дорогу пешеход попал под колеса машины в Хабаровске
Ярмарка вакансий пройдет в Комсомольске 14 марта
Прогноз погоды сегодня: в Хабаровске 11 марта 2020 года без осадков
Охранника базы в Хабаровске подозревают в угоне машины
Из Хабаровского края выдворили два десятка иностранцев
В Бикинском районе прошел День Законодательной думы Хабаровского края
Ласкаво просимо друзі: Дни украинской культуры пройдут в Хабаровске
В Хабаровском крае разводятся чаще, чем женятся
Девятиклассники в Хабаровском крае готовятся к государственной итоговой аттестации
Гуманитарную помощь в Китай передали в Хабаровском крае
Льготная ипотека стала доступнее для жителей Хабаровского края
Компания «Полиметалл» - индустриальный партнер международного студенческого кейс-чемпионата
От опасной прогулки по льду спасли детей в Биробиджане
На неделе в Хабаровском крае ожидаются снегопады
Беременную пациентку срочно эвакуировали из поселка в Комсомольск
Хабаровчане завоевали кубок чемпионата Дальнего Востока по панкратиону
Школьников в Хабаровском крае посвятили в юные дружинники
В волонтеры Победы приглашают жителей Хабаровского края
Дети с автоматами из Хабаровска взбудоражили американские соцсети
За два дня в Еврейской автономии три машины вылетели с дороги
До миллиона рублей выиграют хабаровчане на обустройство дворов
Более восьми тысяч сотрудников ДГК повысили свою квалификацию в прошлом году