Ярмарка вакансий пройдет в Комсомольске 14 марта

11 Март 2020 2020-03-11T01:55:32+03:00

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В Драмтеатре Комсомольска-на-Амуре 14 марта пройдет межрайонная ярмарка вакансий. Соискателей буду ждать с 10:00 до 12:00 по адресу: проспект Первостроителей, 11.

- Среди участников этого мероприятия будут представители промышленных предприятий города и Комсомольского района, образовательных учреждений. Соискателям готовы предложить разные вакансии: квалифицированный или неквалифицированный труд, работа вахтовым методом, временная занятость, квотируемые места для граждан с инвалидностью, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Желающие смогут пройти профориентационное тестирование, узнать подробнее об услугах Центра занятости. Речь идет о профобучении, финансовой помощи при открытии собственного дела, консультациях с юристом по вопросам занятости.

На межрайонную ярмарку вакансий приглашают представителей предприятия, желающих заполнить вакантные места, и граждан, которые хотят сменить или найти работу.

ИСТОЧНИК KP.RU