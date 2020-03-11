11 Март 2020 2020-03-11T02:26:19+03:00

Перебегающий дорогу пешеход попал под колеса машины в Хабаровске Фото: УМВД России по городу Хабаровску

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Накануне, 10 марта, в Хабаровске под колеса машины Subaru Forester попал мужчина. По предварительной информации, пострадавший перебегал дорогу в неположенном месте, автолюбитель не успел отреагировать, как результат случилось несчастье.

- Пока личность пешехода установить не удалось. На вид ему 45 лет. В результате аварии он сильно ударился головой. Врачи диагностировали у него ушиб головного мозга, субдуральную гематому. Пострадавшего доставили в нейрохирургическое отделение, - рассказал информированный источник.

Известно, что на момент аварии водитель Subaru Forester был трезв. стаж его вождения с 2017 года. В отношении него составили административный протокол и рапорт об обнаружении признаков состава преступления «Нарушение правил дорожного движение, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью человека».

Автолюбителей города убедительно просят быть предельно внимательными на дорогах при управлении машиной.

ИСТОЧНИК KP.RU