2020-03-11T02:55:12+03:00
Здоровье

Эпидпорог по ОРВИ в Хабаровске превышен на 16 процентов

В основном заболевают дети в возрасте от трех до 14 лет
Александр ШТААЛЬ
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Эпидпорог по ОРВИ в Хабаровске превышен на 16 процентовЭпидпорог по ОРВИ в Хабаровске превышен на 16 процентовФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В Хабаровске за минувшую неделю в больницы с признаками ОРВИ обратились пять тысяч 757 человек. Из них три тысячи 962 ребенка. По статистике, дети заболевают в два раза чаще, чем взрослые. В основном, это дети в возрасте от трех до 14 лет.

- У 36 человек из общего числа заболевших врачи подозревают грипп. Диагноз может быть подтвержден только на основании лабораторных исследований, которые сейчас проводят. К слову, пока особо тяжелых случаев течения болезни не зафиксировали, - рассказали в городской администрации.

В Хабаровске на сегодняшний день эпидпорог превышен на 16,6 процентов. На карантин закрыли одну группу в детском саду и восемь классов в шести школах. Жителей города убедительно просят соблюдать меры профилактики: не посещайте мероприятия, которые проходят в закрытых помещениях, носите маски в торговых центрах, общественных местах и транспорте.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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