Паромную переправу «Ванино-Холмск» временно закрыли

11 Март 2020 2020-03-11T03:18:44+03:00

Это вынужденная мера в связи с разыгравшейся непогодой

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Паромную переправу «Ванино-Холмск» закрыли в связи с непогодой. Напомним, на побережье Татарского пролива ожидается сильный снег, метель, усиление ветра до 21-26 метров в секунду. Ограничение на паромное сообщение будет действовать до улучшения погодных условий.

Временный запрет ввели вчера, 10 марта в 21:00. Пассажиров просят не беспокоиться. Более подробную информацию можно получить по телефону «Сахалинское морское пароходство» (42433) 66-208. В круглосуточном режиме на вопросы ответит диспетчер по телефону (42433) 66-102, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Жителям Хабаровского края и Сахалинской области напоминают, что в экстренных случаях нужно звонить по Единому телефону вызова экстренных служб «112».

Напомним, погода в марте приготовила сюрпризы. Один из них - снегопады. В ближайшие сутки их увидят жители северных районов Хабаровского края.

ИСТОЧНИК KP.RU