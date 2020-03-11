11 Март 2020 2020-03-11T05:56:57+03:00

О правах потребителей в Хабаровском крае расскажут во время «горячей линии» Фото: Анастасия ОСИПОВА

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В Хабаровском крае сегодня, 11 марта, стартовала телефонная «горячая линия» по вопросам защиты прав потребителей. Отвечать на вопросы местных жителей специалисты будут до 25 марта. Мероприятие проведут в рамках Всемирного дня прав потребителей.

- Консультации проведут в рабочие дни с 10:00 до 13:00, с 14:00 до 16:00. Специалисты готовы ответить на вопросы, связанные с защитой прав потребителей различных сфер услуг и торговли, - рассказали в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

Телефоны для консультаций непосредственно в управлении: 8 (4212) 27-18-63, (4212) 27-18-75, (4212) 27-18-82 и (4212) 27-21-29. На вопросы готовы ответить в консультационном центре и консультационных пунктах ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Хабаровского края» по адресам и телефонам:

- Хабаровск, улица Тургенева, 62, телефон: (4212) 30-25-70, с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00;

- Комсомольск-на-Амуре, улица Севастопольская, 60, телефон: 8(4217) 54-66-39, с 8:00 до 15:00;

- поселок Ванино, переулок Тихий, 5, телефон: (42137) 72-8-75, с 9:00 до 16:00.

Также на вопросы ответят в Едином консультационном центре Роспотребнадзора по телефону 8-800-555-49-43. Звонок бесплатный.

ИСТОЧНИК KP.RU