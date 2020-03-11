В селах Хабаровского края временно отключат электричество

11 Март 2020 2020-03-11T05:55:40+03:00

Ограничения будут действовать в Корсаково-1 и Рощино

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В двух селах Хабаровского края временно отключат электричество. По информации, предоставленной в администрации Хабаровского района, ограничения будут действовать в населенных пунктах Корсаково-1 и Рощино сегодня, 11 марта, и завтра, 12 марта.

- Жителей сел предупреждают, что отключения будут производить в период с 10:00 до 16:00. В Рощино без света оставят дома, расположенные на улицах Аллейная и Дачная, а также на территории садового некоммерческого товарищества «Кристалл», - прокомментировали в филиале АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети».

Местным жителям приносят извинения за доставленные неудобства. Пожалуйста, отнеситесь с пониманием к сложившейся ситуации. Работы, которые планируют провести на объектах энергоснабжения, выполняют в целях безопасности потребителей.

Напомним, если у вас возникли вопросы по электроснабжению, их можно задать по телефону Единого контактного центра 8-800-1000-397.

ИСТОЧНИК KP.RU