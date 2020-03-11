2020-03-11T05:54:27+03:00
Происшествия

Налетчика закрыли в салоне сотовой связи в Хабаровске

Сделали это сотрудницы павильона, которые успели вызвать полицейских и выскочить из помещения
Александр ШТААЛЬ
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Налетчика закрыли в салоне сотовой связи в ХабаровскеНалетчика закрыли в салоне сотовой связи в ХабаровскеФото: Олег ЗОЛОТО
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В Хабаровске налетчика закрыли в салоне сотовой связи. Мужчина вошел в помещение как покупатель, подошел к сотрудницам магазина, достал нож и начал требовать деньги из кассы. На тот момент это была сумма в 75 тысяч рублей. Однако работницы не растерялись. Они почти одновременно открыли кассу, нажали тревожную кнопку, а потом побежали к выходу и даже успели закрыть нападавшего в помещении на замок.

Когда полицейские прибыли на место происшествия, им осталось только задержать 36-летнего ранее не судимого местного жителя. У него изъяли нож и похищенные деньги, которые он спрятал в карман брюк.

- Сейчас фигурант находится в изоляторе временного содержания, меру пресечения ему назначит суд. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Разбой». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Напомним, вчера удача отвернулась от еще одного злоумышленника, который собирался ограбить банк. Ему дала отпор сотрудница учреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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