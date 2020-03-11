2020-03-11T05:52:55+03:00
Общество

В Комсомольске простятся с заслуженным врачом Михаилом Каревым

Для многих врачей города он был учителем и примером для подражания
Александр ШТААЛЬ
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В Комсомольске простятся с заслуженным врачом Михаилом КаревымВ Комсомольске простятся с заслуженным врачом Михаилом КаревымФото: Администрация Комсомольска-на-Амуре
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В Комсомольске -на- Амуре скончался заслуженный врач РСФСР, хирург высшей категории, кавалер почетного знака правительства Хабаровского края «За заслуги» имени Н. Н. Муравьева-Амурского Михаил Михайлович Карев.

- В 1964 году он начал свой трудовой путь. В Городе юности он работал врачом-педиатром, детским хирургом, спас не одну жизнь. Для многих врачей Комсомольска-на-Амуре он был учителем и примером для подражания. Память о нем навсегда останется в сердцах жителей города, - рассказали в городской администрации.

Родным и близким Михаила Михайловича выражают искренние соболезнования. Для многих комсомольчан он был символом истинного служения своему делу. О нем останется добрая память. В последний путь Михаила Михайловича проводят в четверг, 12 марта. Прощание пройдет в Драмтеатре. Начало церемонии в 12:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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