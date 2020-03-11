2020-03-11T06:17:42+03:00
Происшествия

Вагон сошел с железнодорожного пути на станции «Хабаровск-2»

Из-за этого инцидента перекрыли движение на проспекте 60-летия Октября
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Вагон сошел с железнодорожного пути на станции «Хабаровск-2»Вагон сошел с железнодорожного пути на станции «Хабаровск-2»Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

В Хабаровске с железнодорожного пути сошел вагон. Происшествие случилось накануне днем, 10 марта, на станции «Хабаровск-2». Из-за этого происшествия было перекрыто движение автотранспорта на проспекте 60-летия Октября.

- На железнодорожном переезде школа «ДОСААФ» электрифицированного участка «Дежневка - Корфовская» при подаче вагонов допущен сход вагона одной тележкой. В 15:36 вагон установили на путь с помощью гидравлического оборудования. Причину произошедшего устанавливают, - прокомментировали в пресс- службе Дальневосточной железной дороги.

Пока информации о пострадавших во время происшествия людях не поступало. Разбирательства по данному инциденту продолжаются.

Ранее сообщалось о том, что на территории Амурской области перевернулись 18 вагонов с углем. На помощь к месту происшествия оперативно отправили людей из Еврейской автономии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жители Хабаровского края стали чаще писать жалобы чиновникам
Проблемами школы и больницы в Бикине займутся краевые власти
В районе аэропорта в Хабаровске из машины «всмятку» вытащили живого водителя
Инвалиды в Хабаровском крае сдадут номы ГТО на спецоборудовании
Коммуналка без комиссий: депутаты Хабаровского края поддерживают отмену «налога» на коммунальные платежи
«Неизвестный» сосед расплачивался пропавшей картой хабаровчанина
Впервые на 9 мая по Биробиджану проедет военная техника
Почти 500 тонн урожая соберут на подводных «огородах» в Хабаровском крае
Суд обязал УМВД в Хабаровском крае пересчитать пенсию матери ветерана боевых действий
Вагон сошел с железнодорожного пути на станции «Хабаровск-2»
В Комсомольске простятся с заслуженным врачом Михаилом Каревым
Налетчика закрыли в салоне сотовой связи в Хабаровске
В селах Хабаровского края временно отключат электричество
О правах потребителей в Хабаровском крае расскажут во время «горячей линии»
Паромную переправу «Ванино-Холмск» временно закрыли
Эпидпорог по ОРВИ в Хабаровске превышен на 16 процентов
Перебегающий дорогу пешеход попал под колеса машины в Хабаровске
Ярмарка вакансий пройдет в Комсомольске 14 марта