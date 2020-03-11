Вагон сошел с железнодорожного пути на станции «Хабаровск-2»

11 Март 2020 2020-03-11T06:17:42+03:00

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В Хабаровске с железнодорожного пути сошел вагон. Происшествие случилось накануне днем, 10 марта, на станции «Хабаровск-2». Из-за этого происшествия было перекрыто движение автотранспорта на проспекте 60-летия Октября.

- На железнодорожном переезде школа «ДОСААФ» электрифицированного участка «Дежневка - Корфовская» при подаче вагонов допущен сход вагона одной тележкой. В 15:36 вагон установили на путь с помощью гидравлического оборудования. Причину произошедшего устанавливают, - прокомментировали в пресс- службе Дальневосточной железной дороги.

Пока информации о пострадавших во время происшествия людях не поступало. Разбирательства по данному инциденту продолжаются.

Ранее сообщалось о том, что на территории Амурской области перевернулись 18 вагонов с углем. На помощь к месту происшествия оперативно отправили людей из Еврейской автономии.

ИСТОЧНИК KP.RU