2020-03-11T08:32:15+03:00
Общество

Суд обязал УМВД в Хабаровском крае пересчитать пенсию матери ветерана боевых действий

Сын заявительницы погиб при выполнении служебных обязанностей на территории Северо-Кавказского региона
Александр ШТААЛЬ
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Суд обязал УМВД в Хабаровском крае пересчитать пенсию матери ветерана боевых действийСуд обязал УМВД в Хабаровском крае пересчитать пенсию матери ветерана боевых действийФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Хабаровском крае УМВД призвали к ответу за неправильное начисление пенсии матери ветерана боевых действий. Из материалов дела следует, что заявительница получала выплаты с января 2004 года, рассчитанные с ошибкой. Между тем, ее сын погиб при выполнении служебных обязанностей на территории Северо-Кавказского региона в 2002 году. Пенсию по потере кормильца ей назначили в апреле 2003 года.

- Допущенные в ведомстве недочеты расценили как нарушение законодательства о пенсионном обеспечении. На основании внесенных изменений в Федеральный закон «О ветеранах» члены семей ветеранов боевых действий, получающие пенсию по случаю потери кормильца, имеют право на ее повышение с 1 января 2004 года, - прокомментировали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Однако в ведомстве матери погибшего ветерана боевых действий отказали в повышении пенсии. Решать вопрос пришлось в судебном порядке. Дело выиграла мать ветерана, но ответчик обжаловал решение суда в апелляционном порядке. В итоге судебная коллегия по гражданским делам Хабаровского краевого суда оставила жалобу ответчика без удовлетворения, а решение суда первой инстанции - без изменения. Решение суда вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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