Впервые на 9 мая по Биробиджану проедет военная техника

11 Март 2020 2020-03-11T08:27:25+03:00

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По Биробиджану впервые на 9 мая проедет военная техника. Организовать это мероприятие решили в честь знаменательной даты - 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Пока речь идет о том, что в параде примут участие 12 расчетов. На центральной площади установят пять единиц техники.

- Также на 9 мая в городе будет работать полевая кухня. По максимуму в праздник постараются вовлечь все населенные пункты области, начиная с областного центра и заканчивая маленькими селами и деревнями, - рассказали в пресс-службе областного правительства.

В течение двух недель главы районов разработают планы важной даты. Кроме того, в области собираются запустить в социальных сетях народный проект «Время героев». Одни смогут рассказать о ветеранах Великой Отечественной войны, другие - о простых людях-героях нашего времени. Так удастся поведать о земляках, которые своими поступками делают жизнь региона и его жителей лучше. Это достойные потомки героев Великой Отечественной войны, которые продолжают уже в мирное время прославлять Россию.

ИСТОЧНИК KP.RU