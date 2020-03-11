2020-03-11T07:54:01+03:00
Происшествия

«Неизвестный» сосед расплачивался пропавшей картой хабаровчанина

По версии следствия, мужчина также похитил ноутбук и перфоратор
Александр ШТААЛЬ
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«Неизвестный» сосед расплачивался пропавшей картой хабаровчанина«Неизвестный» сосед расплачивался пропавшей картой хабаровчанинаФото: Иван ВИСЛОВ
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Хабаровчанин посреди ночи лишился портмоне, банковских карт, ноутбука и перфоратора. Имущество на общую сумму в 30 тысяч рублей исчезло из его квартиры. Позже пострадавший стал получать сообщения о покупках, оплаченных его карточкой. В основном неизвестный тратил деньги на еду и алкоголь.

- Горожанин обратился в полицию. По данному факту провели расследование и выяснили, что к краже причастен 19-летний сосед пострадавшего. С его слов, ноутбук он продал в тот же день случайному прохожему на улице, а перфоратор сбыл своему знакомому. Электроинструмент уже изъяли и вернули собственнику, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

На данный момент уже возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Кража». За этот проступок максимально возможное наказание - это лишение свободы на срок до шести лет. На время разбирательств фигурант будет находиться на свободе под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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