2020-03-11T08:25:30+03:00
Недвижимость

Коммуналка без комиссий: депутаты Хабаровского края поддерживают отмену «налога» на коммунальные платежи

Запрет на взимание банками комиссии на оплату услуг ЖКХ и ресурсоснабжающих организаций обсуждается на самом верху
Ксения ТУРТЫГИНА
Поделиться:
Краевые парламентарии считают, что этот груз нужно снять с людейКраевые парламентарии считают, что этот груз нужно снять с людейФото: Законодательная дума Хабаровского края
Изменить размер текста:

Все, кто с платежками за жилищно-коммунальные услуги идет в банк или к банкомату, знают, что придется платить комиссию. Для физических лиц ее размер варьируется от 0,5 до трех процентов в зависимости от того, платите ли вы через кассу, банкомат или сидя дома через онлайн-банкинг. В абсолютных цифрах это немного, но для пенсионеров и других, не самых обеспеченных граждан, и пятьдесят рублей сверху чувствительны. Так что вопрос это не только финансовый, но и социальный.

- Наш комитет постоянно мониторит сайт Государственной Думы в части размещения на нем новых законопроектов. Эту инициативу - о введении запрета на взимание комиссии при внесении физическими лицами платы за жилое помещение и коммунальные услуги - считаем очень важной и предлагаем поддержать, - объяснил коллегам Александр Бруско, председатель постоянного комитета Законодательной думы Хабаровского края по вопросам строительства, ЖКХ и топливно-энергетического комплекса. - В настоящее время банки, кредитные организации, операторы почтовой связи взимают комиссию до трех процентов. С населения нужно снять этот груз. Считаю, что мы должны выразить свое мнение, чтобы способствовать скорейшему принятию законопроекта.

Заметим, что Центробанк поддерживает эту инициативу, не имеют ничего против и парламентские партии. Члены комитета краевой думы единогласно поддержали мнение председателя комитета. Осталось дождаться, когда законопроект будет рассматриваться в Госдуме.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жители Хабаровского края стали чаще писать жалобы чиновникам
Проблемами школы и больницы в Бикине займутся краевые власти
В районе аэропорта в Хабаровске из машины «всмятку» вытащили живого водителя
Инвалиды в Хабаровском крае сдадут номы ГТО на спецоборудовании
Коммуналка без комиссий: депутаты Хабаровского края поддерживают отмену «налога» на коммунальные платежи
«Неизвестный» сосед расплачивался пропавшей картой хабаровчанина
Впервые на 9 мая по Биробиджану проедет военная техника
Почти 500 тонн урожая соберут на подводных «огородах» в Хабаровском крае
Суд обязал УМВД в Хабаровском крае пересчитать пенсию матери ветерана боевых действий
Вагон сошел с железнодорожного пути на станции «Хабаровск-2»
В Комсомольске простятся с заслуженным врачом Михаилом Каревым
Налетчика закрыли в салоне сотовой связи в Хабаровске
В селах Хабаровского края временно отключат электричество
О правах потребителей в Хабаровском крае расскажут во время «горячей линии»
Паромную переправу «Ванино-Холмск» временно закрыли
Эпидпорог по ОРВИ в Хабаровске превышен на 16 процентов
Перебегающий дорогу пешеход попал под колеса машины в Хабаровске
Ярмарка вакансий пройдет в Комсомольске 14 марта