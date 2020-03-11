Коммуналка без комиссий: депутаты Хабаровского края поддерживают отмену «налога» на коммунальные платежи

11 Март 2020 2020-03-11T08:25:30+03:00

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Все, кто с платежками за жилищно-коммунальные услуги идет в банк или к банкомату, знают, что придется платить комиссию. Для физических лиц ее размер варьируется от 0,5 до трех процентов в зависимости от того, платите ли вы через кассу, банкомат или сидя дома через онлайн-банкинг. В абсолютных цифрах это немного, но для пенсионеров и других, не самых обеспеченных граждан, и пятьдесят рублей сверху чувствительны. Так что вопрос это не только финансовый, но и социальный.

- Наш комитет постоянно мониторит сайт Государственной Думы в части размещения на нем новых законопроектов. Эту инициативу - о введении запрета на взимание комиссии при внесении физическими лицами платы за жилое помещение и коммунальные услуги - считаем очень важной и предлагаем поддержать, - объяснил коллегам Александр Бруско, председатель постоянного комитета Законодательной думы Хабаровского края по вопросам строительства, ЖКХ и топливно-энергетического комплекса. - В настоящее время банки, кредитные организации, операторы почтовой связи взимают комиссию до трех процентов. С населения нужно снять этот груз. Считаю, что мы должны выразить свое мнение, чтобы способствовать скорейшему принятию законопроекта.

Заметим, что Центробанк поддерживает эту инициативу, не имеют ничего против и парламентские партии. Члены комитета краевой думы единогласно поддержали мнение председателя комитета. Осталось дождаться, когда законопроект будет рассматриваться в Госдуме.