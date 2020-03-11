2020-03-11T09:46:10+03:00
Спорт

Инвалиды в Хабаровском крае сдадут номы ГТО на спецоборудовании

Все необходимое уже доставили в регион
Александр ШТААЛЬ
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Инвалиды в Хабаровском крае сдадут номы ГТО на спецоборудовании ФОТО: Министерство физической культуры и спорта Хабаровского краяИнвалиды в Хабаровском крае сдадут номы ГТО на спецоборудовании ФОТО: Министерство физической культуры и спорта Хабаровского края
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В Хабаровский край доставили специализированное оборудование для приема норм ГТО у инвалидов. Напомним, в 2019 году в регионе открыли Региональный центр тестирования по выполнению нормативов ГТО такими особенными спортсменами. Он находится в краевой спортивно-адаптивной школе.

- Среди купленного оборудования скамья для наклона, дорожка для прыжков в длину, мишень для метания мяча, а также световой индикатор отжиманий. На новом оборудовании первыми выполнили нормативы воспитанники хабаровской школы-интерната №1 для глухих и слабослышащих детей. Упражнения выполнили около 30 ребят. Они подтягивались, отжимались, наклонялись вперед из положения стоя, прыгали в длину с места, качали пресс за одну минуту, метали мяч в цель, - рассказали в краевом минспорта.

Такое же оборудование закупили для Хабаровского, Охотского, Ульчского и имени Лазо районов. Подробную информацию по сдаче нормативов можно получить в региональном центре тестирования ГТО для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Адрес: Хабаровск, улица Муравьева-Амурского, 4, кабинет 216. Телефон: 8 (4212) 32-59-34.

ИСТОЧНИК KP.RU

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