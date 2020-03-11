Жители Хабаровского края стали чаще писать жалобы чиновникам

11 Март 2020 2020-03-11T09:53:06+03:00

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В Хабаровском крае подвели итоги работы с обращениями граждан. По предварительной информации, в 2019 году население прислало властям на три процента больше сообщений, чем в 2018 году. Люди, чтобы достучаться до чиновников, используют разные способы – обращаются к губернатору и к руководителям правительства края во время рабочих поездок в районы, личных приемов. Также активно используют социальные сети, в частности официальный аккаунт главы региона в инстаграм.

- За год жители прислали 59 тысяч 952 обращения. При этом фактически в два раза сократилось количество обращений, направленных в вышестоящие органы власти. Это говорит о том, что больше проблем заявителей стало решаться на местном и краевом уровне, - отмечает Лейла Ширнина, начальник главного управления губернатора и правительства края по работе с обращениями граждан, организаций и контролю поручений.

Чаще всего граждане жалуются на проблемы ЖКХ, это 42 процента всех присланных вопросов. Жителей волную вопросы благоустройства и ремонта дорог, тротуаров, качества пассажирских перевозок, уборки снега и мусора. Родители часто спрашивают о зачислении в школы и детские сады, социальной поддержке и защите населения.

ИСТОЧНИК KP.RU