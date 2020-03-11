2020-03-11T09:44:02+03:00
Общество

Проблемами школы и больницы в Бикине займутся краевые власти

Учреждениям требуется ремонт и дополнительное оборудование, но нет денег, а также остро ощущается нехватка кадров
Ксения ТУРТЫГИНА
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Учреждениям требуется ремонт и дополнительное оборудование, но нет денег, а также остро ощущается нехватка кадров ФОТО: пресс-служба Законодательной думы Хабаровского краяУчреждениям требуется ремонт и дополнительное оборудование, но нет денег, а также остро ощущается нехватка кадров ФОТО: пресс-служба Законодательной думы Хабаровского края
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Восемь миллионов рублей нужно на капитальный ремонт школы №23 в городе Бикин - таких денег ни у самой школы, ни у районных властей нет. К решению проблемы подключились депутаты Законодательной думы Хабаровского края, сообщает пресс-служба краевого парламента.

У школы два корпуса, один из которых, рассчитанный на 140 учеников, находится в аварийном состоянии. Потолки пришли в негодность - толстый слой штукатурки под собственным весом отслоился от несущих балок. Такая картина во всех помещениях, кроме столовой. Капитальный ремонт обойдется примерно в восемь миллионов рублей, подсчитала директор школы Юлия Мазур. Депутаты краевой думы взяли вопрос в работу.

В сфере здравоохранения района тоже есть проблемы, главным образом кадровые. В целом в Центральной районной больнице есть все, что нужно для качественного оказания медицинской помощи. В ее структуру входят стационар, детская и взрослая поликлиника, отделение скорой помощи, одна амбулатория и шесть фельдшерско-акушерских пунктов. Персонал - в основном это люди среднего и старшего возраста. Чтобы закрыть потребность учреждения в кадрах, люди работают на несколько ставок.

Прямое следствие нехватки персонала - большие очереди в поликлинике и долгое ожидание, чтобы пройти лабораторную диагностику. Ольга Ушакова, председатель комитета думы по вопросам социальной политики, поделилась с руководством ЦРБ опытом организации работы с пациентами в Хабаровске. Ее рекомендации наверняка пойдут учреждению на пользу. Отчасти кадровую проблему поможет решить целевой набор, под который увеличивают количество бюджетных мест в медуниверситете.

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