2020-03-11T09:41:57+03:00
Происшествия

В районе аэропорта в Хабаровске из машины «всмятку» вытащили живого водителя

Топливом залило территорию площадью 20 квадратных метров
Александр ШТААЛЬ
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В районе аэропорта в Хабаровске из машины «всмятку» вытащили живого водителяВ районе аэропорта в Хабаровске из машины «всмятку» вытащили живого водителяФото: Социальные сети
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В Хабаровске сегодня днем, 11 марта, в районе аэропорта большегруз разбился буквально «всмятку». Очевидцы говорят, что водитель собрал все столбы перед тем, как остановиться. После аварии машина выглядела, как груда металлолома, но каким-то чудом водитель не пострадал. Его вытащили сотрудники городского поисково-спасательного отряда.

- В результате дорожно-транспортного происшествия произошел розлив топлива на территории площадью 20 квадратных метров. Пожарно-спасательные подразделения смывали ГСМ с дорожного полотна. На место происшествия выезжала одна автоцистерна и четыре человека личного состава, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Подробности этого происшествия пока выясняют. Между тем, автолюбителей Хабаровска убедительно просят быть предельно внимательными на дорогах. Пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения, следите за состоянием своих машин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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