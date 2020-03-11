Пропавшего 14-летнего подростка ищут в Хабаровске

11 Март 2020 2020-03-11T10:23:17+03:00

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В Хабаровске ищут 14-летнего Егора Касиловича. Подросток ушел из дома на улице Лермонтова вчера, 10 марта, и до сих пор не вернулся. Родные не знают, где парень может находиться, но очень ждут его возвращения домой. Если вы знаете о его местонахождении или располагаете информацией, куда несовершеннолетний мог отправиться, пожалуйста, сообщите об этом.

Подросток ушел из дома на улице Лермонтова вчера, 10 марта ФОТО: ПСО «Лига Спас»

- Среди примет подростка рост 178 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светлые, глаза карие. Из одежды на нем были черные брюки в полоску, светло-серые кроссовки, сиренево-синяя рубашка и куртка болотного цвета, - рассказали в поисково -спасательном отряде «Лига Спас».

Не оставайтесь в стороне от чужой беды. Любая информация о Егоре может оказаться очень полезной. Сообщите о нем по телефонам 8-914-190-12-17 и 8-999-082-19-90. Также информацию принимают по номеру «112».

ИСТОЧНИК KP.RU