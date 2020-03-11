2020-03-11T10:51:56+03:00
Спорт

Ориентировщики из Хабаровского края взяли «золото» на чемпионате Европы

Поздравления принимают Алена Трапезников и Сергей Горланов
Александр ШТААЛЬ
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Ориентировщики из Хабаровского края взяли «золото» на чемпионате ЕвропыОриентировщики из Хабаровского края взяли «золото» на чемпионате ЕвропыФото: Правительство Хабаровского края
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Ориентировщики из Хабаровского края выиграли две золотые медали на чемпионате Европы. Соревнования стартовали в Ханты-Мансийске. На соревнования съехались около 120 спортсменов из 15 стран. Дальневосточный регион представляли хабаровчанин Сергей Горланов и комсомольчанка Алена Трапезникова. Они же и пополнили копилку спортивных достижений региона.

- Алена Трапезникова победила в первой же гонке чемпионата. Лидер сборной страны и мирового рейтинга спортивного ориентирования вновь показала свое превосходство над соперницами, преодолев трассу за 14 минут 21 секунду. Сергей Горланов показал результат 14 минут 58 секунд, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Отметим также, что сегодня, 11 марта пройдет гонка с общего старта. Спортсмены разыграют награды в смешанной эстафете, гонке на длинной дистанции и трехэтапной эстафете. Завершатся соревнования 15 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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