Ориентировщики из Хабаровского края взяли «золото» на чемпионате Европы

11 Март 2020 2020-03-11T10:51:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Ориентировщики из Хабаровского края выиграли две золотые медали на чемпионате Европы. Соревнования стартовали в Ханты-Мансийске. На соревнования съехались около 120 спортсменов из 15 стран. Дальневосточный регион представляли хабаровчанин Сергей Горланов и комсомольчанка Алена Трапезникова. Они же и пополнили копилку спортивных достижений региона.

- Алена Трапезникова победила в первой же гонке чемпионата. Лидер сборной страны и мирового рейтинга спортивного ориентирования вновь показала свое превосходство над соперницами, преодолев трассу за 14 минут 21 секунду. Сергей Горланов показал результат 14 минут 58 секунд, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Отметим также, что сегодня, 11 марта пройдет гонка с общего старта. Спортсмены разыграют награды в смешанной эстафете, гонке на длинной дистанции и трехэтапной эстафете. Завершатся соревнования 15 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU