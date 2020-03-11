Элитными машинами заместителя мэра Хабаровска займутся в прокуратуре

11 Март 2020 2020-03-11T12:21:12+03:00

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Депутаты Гордумы в Хабаровске обратились в прокуратуру с целью инициировать проверку относительно имущества одного из чиновников мэрии. Поводом стала информация в открытых источниках, согласно которой заместитель мэра по промышленности, транспорту, связи и работе и его ближайшие родственники имеют в собственности дороги элитные автомобили Land Cruiser Prado, Land Cruiser 200, Land Cruiser, Infiniti QX50. Средняя цена такой машины три миллиона рублей.

Также у этих граждан вроде бы есть дома в поселке Лукашово стоимостью около 20 миллионов рублей, доли в нежилом помещении по улице Павла Морозова стоимостью около восьми миллионов рублей, трехкомнатная квартира в микрорайоне Рабочий городок.

Еще у чиновника заметили и роскошные аксессуары. Например, телефон Vertu, стоимость которого варьируется от 500 до 700 тысяч рублей, швейцарские часы, цена может составлять от 500 тысяч рублей до полутора миллионов рублей. Денег на это нужно много, но откуда они у городского чиновника? При этом основная часть имущества оформлена на его тещу.

- Дорогое имущество - это не единственное, что заинтересовало депутатов в опубликованной информации. Под сомнением оказалась законность действий чиновника при распределении жилья нуждающимся в военном городке «Переяславка-2». Обращения в региональное Управление Следственного комитета по Хабаровскому краю и краевую прокуратуру уже направили. Итогом проверки станет оценка сложившейся ситуации, - прокомментировал Денис Куратов, председатель думского комитета по МСУ.

ИСТОЧНИК KP.RU