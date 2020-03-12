Прогноз погоды сегодня: в Хабаровске 12 марта 2020 года без осадков
В Биробиджане погода сегодня небольшой снег. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Ночью -9-11. Днем -1+1.
В Хабаровске погода сегодня без существенных осадков вечером небольшой снег, температура ночью от -10 до -12, днем от -1 до +1, ветер юго-западный 8-13 метров в секунду. По информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС», 12 марта опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются. Однако на побережье Татарского пролива ожидается сильный снег, метель, усиление ветра до 21-26 метров в секунду. Уровень радиоактивного загрязнения на территории Хабаровского края колеблется от 7 до 22 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.
В Бикине небольшой снег. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Ночью -10-12. Днем +2+4.
В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер северо-западный 9-14 метров в секунду. Ночью -8-10. Днем -1+1.
В Комсомольске-на-Амуре без существенных осадков. Ветер южный 7-12 метров в секунду. Ночью -15-17. Днем -2-4.
В Чегдомыне небольшой снег. Ветер юго-западный 2-7 метров в секунду. Ночью -20-22. Днем -2-4.
В Николаевске-на-Амуре без существенных осадков. Ветер северо-западный 12-17 метров в секунду. Ночью -16-18. Днем -6-8.
В Охотске без осадков. Ветер северо-западный 18-23 метров в секунду. Ночью -15-17. Днем -7-9.
ИСТОЧНИК KP.RU