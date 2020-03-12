Запись в детские сады Хабаровска стартует 1 апреля

12 Март 2020 2020-03-12T02:29:02+03:00

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В Хабаровске с 1 апреля стартует запись в детские сады. Начиная с этого года, братьев и сестер будут принимать в одно образовательное учреждение в соответствии с поправками в федеральный закон. При этом прописка у детей-родственников может быть разная. При заполнении заявления родителям обязательно нужно указать, что в садике уже обучаются другие дети из семьи.

- Комплектовать группы начнут с 1 апреля, поэтому родителям, которые еще не встали в электронную очередь, надо поторопиться. В течение двух месяцев – до 31 мая, в городском управлении образования будут работать с электронной очередью и по ней верстать списки будущих детсадовцев. Всего предстоит распределить ребятишек по 85 хабаровским детским садам, - рассказала Татьяна Матвеенкова, заместитель начальника городского управления образования.

Напомним, в этом году в городе откроются сразу несколько новых детских садов. Учреждения будут находиться в микрорайонах «Красная речка» и «Березки», на улицах Лазо и 65-летия Победы. К слову, в городских детсадах примут малышей всех возрастов, начнут работать ясли, куда примут малюток даже с двух месяцев от роду. Такая группа на 15 мест есть в садике №199, а еще 273 места приготовлены для них в трех новых детсадах. Всего 14 групп примут ребятишек в возрасте от 1,5 лет, массовым обещает быть набор в группы детей с двух лет.

При возникновении проблем с постановкой в электронную очередь, пожалуйста, обратитесь через интернет в МФЦ или придите на прием к специалистам в городское управление образования. На вопросы, связанные с записью в детские сады, отвечают по телефонам: 55-68-40, 55-68-21, 55-68-23, 55-68-24, 55-68-25, 55-68-17 и 55-68-19.

ИСТОЧНИК KP.RU