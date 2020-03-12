2020-03-12T02:53:03+03:00
Общество

Трассу Хабаровск – Лидога – Ванино – Комсомольск-на-Амуре начали ремонтировать

В этом сезоне обновят 61 километр трассы
Александр ШТААЛЬ
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Трассу Хабаровск – Лидога – Ванино – Комсомольск-на-Амуре начали ремонтировать ФОТО: ФКУ ДСД «Дальний Восток»Трассу Хабаровск – Лидога – Ванино – Комсомольск-на-Амуре начали ремонтировать ФОТО: ФКУ ДСД «Дальний Восток»
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Трассу Хабаровск – Лидога – ВаниноКомсомольск-на-Амуре начали ремонтировать. Напомним, дорогу передали в федеральную собственность в 2019 году. В этом сезоне планируют привести в порядок 61 километр трассы. Так, в районе села Анастасьевка на участке с 42 по 51 километры уже идет монтаж железобетонных труб.

- При установлении положительных температур специалисты займутся устройством дорожного покрытия. Срок завершения работ – конец октября текущего года, - рассказали в пресс- службе ФКУ ДСД «Дальний Восток».

В планах до 2021 год отремонтировать 208 километра трассы. К 2022 году ввести в эксплуатацию собираются более 300 километров обновленной федеральной автодороги А-376 Хабаровск – Лидога – Ванино – Комсомольск-на-Амуре. Также к этому моменту хотят установить линии электроосвещения в Краснознаменке, Анастасьевке и Маяке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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