12 Март 2020 2020-03-12T03:21:22+03:00

В центре Хабаровска машина врезалась в дерево Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

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В центре Хабаровска в минувшие сутки, 11 марта, иномарка врезалась в дерево. По предварительной информации, машина Nissan Note ехала по Амурскому бульвару в сторону улицы Волочаевская. В какой-то момент водитель потерял контроль за движением и допустил выезд за пределы проезжей части. Уже находясь вне дороги автомобиль наехал на бордюрный камень и врезался в дерево.

- В аварии пострадал только пассажир иномарки. Он ударился рукой. Водитель же был цел и невредим, проходить процедуру освидетельствования на состояние алкогольного опьянения отказался, - рассказал информированный источник. - В отношении автолюбителя составили административные протоколы.

Водителей в Хабаровске убедительно просят быть предельно внимательными на дорогах. Пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения, выполняйте требования дорожных знаков и сигналов светофоров.

ИСТОЧНИК KP.RU