2020-03-12T03:49:50+03:00
Общество

Первые жертвы клещей пришли в больницы Хабаровска

Кровососущие проснулись в 2020 году слишком рано
Александр ШТААЛЬ
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Первые жертвы клещей пришли в больницы ХабаровскаПервые жертвы клещей пришли в больницы ХабаровскаФото: Мария ЛЕНЦ
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В Хабаровске в больницы обратились первые пациенты, покусанные клещами. Активизировались кровососущие слишком рано из-за аномально теплой зимы и преждевременной весны. Однако специалисты не теряют надежды, что прогнозируемые перепады температур остудят пыл клещей и на время «заблокируют» их деятельность.

Между тем в регионе еще не успели закупить вакцины от клещевого энцефалита. Причина тому сорванный из-за нововведений аукцион. Повторно процедуру проведут только 17 марта 2020 года.

В региональном управлении Роспотребнадзора напоминают, что прививочный курс против клещевого энцефалита надо пройти за две недели до выезда в неблагополучную территорию. Отметим также, что не привитым людям проводят серопрофилактику, то есть вводят человеческий иммуноглобулин против клещевого энцефалита в течение 96 часов после присасывания клещей и обращения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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