Пьяный мотоциклист в Хабаровском крае ответит за фальшивые права

12 Март 2020 2020-03-12T04:32:49+03:00

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В Хабаровском крае автоинспекторы остановили 31-летнего мотоциклиста для проверки. Они заметили, что мужчина ехал, нарушая правила дорожного движения. Позже выяснилось, что «клиент» слегка нетрезв, к тому же его водительские права вызвали сомнения.

- Мужчину задержали и доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств. Выяснилось, что данных изъятого документа нет в базе данных ГИБДД. Сам фигурант признался, что поддельное водительское удостоверение купил через интернет. Ранее его уже привлекали к уголовной ответственности за имущественные преступления, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

В отношении мотоциклиста возбудили уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов». За это нарушитель может угодить в тюрьму на срок до одного года. За управление мотоциклом в нетрезвом виде составили административный протокол.

ИСТОЧНИК KP.RU