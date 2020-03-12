После старта акции по восстановлению сибирской тайги пользователи карт Mastercard Россельхозбанка увеличили транзакции на 20%

12 Март 2020 2020-03-12T04:22:00+03:00

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Количество транзакций по картам Mastercard РСХБ увеличилось на 20% с момента начала проведения акции, направленной на восстановление сибирской тайги. В декабре 2019 года Россельхозбанк совместно с международной платежной системой Mastercard инициировал программу «Поставьте на карту спасение леса», позволяющую своим клиентам стать частью большой экологической миссии.

Участниками экологической программы автоматически становятся все владельцы дебетовых и кредитных карт Mastercard Россельхозбанка. С каждой покупки от 500 руб., совершенной по этим картам, 5 рублей отчисляются в фонд на восстановление леса Сибири.

Для искусственного лесовосстановления используются молодые деревья, выращенные из семян в лесных питомниках. По итогам акции Россельхозбанк и Mastercard в тайге будет высажено 30 000 саженцев кедра.

Посадка и выращивание молодого леса даёт хорошие результаты, если все необходимые мероприятия планируют и проводят грамотно, своевременно. Именно поэтому по окончании акции около 200 квалифицированных специалистов будут заниматься подготовкой почвы и высадкой деревьев в Сибири.

«Мы понимаем, что восстановление тайги — это трудоёмкий и длительный процесс. Любой лесной массив – это сложная экосистема, и увеличение численности деревьев может спасти множество уникальных жителей Сибири: от насекомых до крупных животных. По состоянию на 10 марта 2020 нами закуплено 26 632 саженцев, высадка которых планируется в Сибири в мае этого года», - отметила руководитель Блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания АО «Россельхозбанк» Юлия Деменюк.

Учёный-зоолог и биогеограф Николай Дроздов принял участие в имиджевом ролике благотворительной кампании РСХБ и Mastercard и отметил важность привлечения внимания к лесовосстановлению. «В связи с летней засухой значительная часть сибирской тайги пострадала от лесных пожаров. Лес является одной из основных составляющих частей окружающей среды человека, в большей степени, влияющей на климат, наличие чистого воздуха и разнообразие живой природы. Уверен, экологическая программа сможет привлечь внимание многих людей к спасению «зеленых легких нашей планеты», - сказал Николай Дроздов.

На специальной странице акции Россельхозбанк в режиме онлайн ведет подсчет уже закупленных саженцев. Все участники акции получат именные благодарственные дипломы спасателей лесов Сибири. В качестве главного приза акции разыгрывается путешествие на Байкал для всей семьи. Розыгрыш путешествия будет проводиться в срок до 28 апреля 2020 года. Банк проинформирует победителя о порядке получения приза смс-сообщением на контактный номер мобильного телефона.

Акция продлится 01.12.2019 года по 30.08.2020. Подробные условия - на сайте Банка.