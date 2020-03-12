2020-03-12T04:43:27+03:00
Общество

История до слез: новый Хатико под Хабаровском ждал хозяина на месте трагедии

Собачка не подпускала к себе людей, лаяла, но оставалась на прежнем месте
Александр ШТААЛЬ
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История до слез: новый Хатико под Хабаровском ждал хозяина на месте трагедииИстория до слез: новый Хатико под Хабаровском ждал хозяина на месте трагедииФото: Социальные сети
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Социальные сети всколыхнула история о местном Хатико. Собачка неподвижно сидела на месте жуткой аварии, ждала чуда и возвращения хозяина. Но чуда все не случалось, зато находились люди, которые просто хотели поддержать бедолагу, забрать четверного друга с собой. Вот только пес все надеялся и поэтому не подпускал к себе людей.

Напомним, накануне, 10 марта, по дороге в сторону Ильинки перевернулась машина. В жуткой аварии погиб 15-летний парень. Мальчик скончался по пути в больницу в машине скорой помощи. Взрослые, которые находились в этот момент в машине, были пьяны. Мать мальчика и ее сожитель находятся на лечении. Еще один участник трагического происшествия сбежал из машины скорой помощи по дороге в больницу.

История местного Хатико задела многих, что называется за живое. В соцсети нашлись люди, знавшие хозяина собаки – того самого погибшего мальчика. Ее зовут Муха. Чуть позже в комментариях появилось сообщение, что псину все-таки забрали с места аварии добрые люди.

ИСТОЧНИК KP.RU

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