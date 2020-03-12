«Кто это сделал?»: мэр Хабаровска ответил вопросом на вопрос о благоустройстве сквера

12 Март 2020 2020-03-12T05:25:58+03:00

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Жители Хабаровска задали вопрос мэру о том, когда же приведут в порядок сквер в «Авиагородке». Градоначальник начал свой ответ с того, что действительно своими глазами видел разбитые фонари. Также он поинтересовался у горожан, кто это делает – вандалит в общественных местах.

- Почему мы так относимся к своей собственности, а ведь это именно наша собственность, сквер был построен на деньги налогоплательщиков. В квартирах у себя никто не ломаем телевизоры, шкафы, диваны, а в общественных местах эта разрушительная деятельность проявляется в полной мере, - рассказал в своем аккаунте в соцсети Сергей Кравчук.

Градоначальник заверил, что с наступлением положительных температур работы по восстановлению проведут. Он также попросил горожан относиться к своему городу бережнее. Горожане нашли что сказать в ответ:

- Дорогу на пятой площадке когда сделают? Асфальт растаял.

- Как насчёт парка Гастелло который на половину вырубили и бросили, тоже кто то это сделал или же просто надо было с одним закончить а потом за другой хвататься???? Парк военной техники, например!

- Стыки на развязке на Южнопортовой когда отремонтируют?

- Район улицы Монтажной, столбы стоят, фонари целые но, к сожалению, лампочки не горят, так как столбы бесхозные. Как так?

Список вопросов к мэру длинный, удастся ли их решить, покажет время. Напомним, власти Хабаровска озадачились созданием концепции о развитии въездного туризма. Однако горожане скептически отнеслись к этой идее, предложив все-таки для начала решить текущие проблемы в городе.

ИСТОЧНИК KP.RU