12 Март 2020 2020-03-12T06:33:36+03:00

Экзотический груз конфисковали у вьетнамца в Хабаровске Фото: Россельхознадзор по Хабаровскому краю и ЕАО

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Во время досмотра багажа в аэропорту Хабаровска у иностранца изъяли экзотические овощи. Гражданин Вьетнама пытался провезти в краевую столицу 18 килограммов подкарантинной продукции без фитосанитарного сертификата.

- В Хабаровск иностранец прилетел из аэропорта Нарита (Япония). С собой он вез смесь листовых овощей, листья бамбука, зеленные культуры азиатских видов, лемонграс, луковицы чеснока, корневища имбиря и куркумы, - рассказали в пресс-службе управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО.

Изъятую продукцию по правилам должны уничтожить. В управлении напоминают, что в ручной клади, в сопровождаемом и не сопровождаемом багаже пассажиров судов, самолетов, пассажирских вагонов, автотранспортных средств, членов экипажей судов, поездных бригад и водителей автотранспортных средств можно провезти без фитосанитарного сертификата фрукты, овощи, ягоды общим весом не более пяти килограммов.

ИСТОЧНИК KP.RU