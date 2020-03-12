2020-03-12T06:33:36+03:00
Общество

Экзотический груз конфисковали у вьетнамца в Хабаровске

У иностранца изъяли 18 килограммов овощей
Александр ШТААЛЬ
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Экзотический груз конфисковали у вьетнамца в ХабаровскеЭкзотический груз конфисковали у вьетнамца в ХабаровскеФото: Россельхознадзор по Хабаровскому краю и ЕАО
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Во время досмотра багажа в аэропорту Хабаровска у иностранца изъяли экзотические овощи. Гражданин Вьетнама пытался провезти в краевую столицу 18 килограммов подкарантинной продукции без фитосанитарного сертификата.

- В Хабаровск иностранец прилетел из аэропорта Нарита (Япония). С собой он вез смесь листовых овощей, листья бамбука, зеленные культуры азиатских видов, лемонграс, луковицы чеснока, корневища имбиря и куркумы, - рассказали в пресс-службе управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО.

Изъятую продукцию по правилам должны уничтожить. В управлении напоминают, что в ручной клади, в сопровождаемом и не сопровождаемом багаже пассажиров судов, самолетов, пассажирских вагонов, автотранспортных средств, членов экипажей судов, поездных бригад и водителей автотранспортных средств можно провезти без фитосанитарного сертификата фрукты, овощи, ягоды общим весом не более пяти килограммов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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