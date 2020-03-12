Победители олимпиад в ЕАО получили путевки в «Океан»

12 Март 2020 2020-03-12T06:26:37+03:00

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В Еврейской автономии наградили победителей региональных олимпиад. Среди участников интеллектуальных состязаний были ученики 9-11 классов. Лучших из них отметили наградами и денежными призами. Кроме того, 25 ребят получили путевки в ВДЦ «Океан». Торжественная церемония награждения прошла в актовом зале гимназии №1.

- В этом учебном году в регионе провели олимпиады по 20 предметам. В них приняли участие более 500 школьников. Победителям пожелали, чтобы знания, полученные в школе, помогли осуществить все планы, - рассказали в пресс- службе областного правительства.

Награды получили и родители победителей олимпиад. Таким образом мам и пап поблагодарили за неравнодушие и хорошее воспитание подрастающего поколения. Примечательно, что практически все награжденные в этот день ребята участвовали и победили в олимпиадах по нескольким предметам.

ИСТОЧНИК KP.RU