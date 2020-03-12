2020-03-12T09:54:12+03:00
Общество

Краевую столицу прославит новый бренд - хабаровский пряник

Создавать его будут дети вместе со своими наставниками
Александр ШТААЛЬ
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Краевую столицу прославит новый бренд – хабаровский пряникКраевую столицу прославит новый бренд – хабаровский пряникФото: Михаил ФРОЛОВ
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Краевую столицу прославит новый бренд - хабаровский пряник. Такая задумка пришла в голову ученикам и преподавателям городской школы-интерната неслышащих детей. Чтобы реализовать ее, решили открыть новую творческую мастерскую InclusiPRJANIK. Она начнет работать с сентября 2020 года.

- Пока мы не мастера пряничного дела, но очень хотим ими стать. Хотим, чтобы наши пряники полюбились и стали брендом школы и родного Хабаровска. В мастерской ребята вместе с воспитанниками будут сами изготавливать и расписывать пряники ручной работы, - рассказали авторы проекта.

Кто знает, может быть, полезное увлечение со временем станет профессией для подрастающих учеников. По крайней мере, мастерскую организовывают в том числе и с профориентационной целью. Остается пожелать ребятам и их наставникам успехов в творческом деле.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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