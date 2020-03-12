12 Март 2020 2020-03-12T07:18:06+03:00

За печать с двуглавым орлом фирме выписали штраф в Хабаровском крае Фото: Алексей БУЛАТОВ

В прокуратуре решили, что это незаконное использование государственной символики

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В Хабаровском крае фирма оказалась в зоне пристального внимания работников прокуратуры. Причина тому незаконное использование государственной символики, которое выявили во время проверки. Дело в том, что на оттиске круглой печати организации, работающей в Бикине, был изображен двуглавый орел.

- Указанное изображение по внешнему виду схоже до степени смешения с государственным гербом Российской Федерации. В целях устранения нарушений городской прокурор внес директору предприятия представление. По результатам рассмотрения этого документа печать была уничтожена, - рассказали в пресс- службе краевой прокуратуры.

Также нарушителям пришлось отвечать по административной статье. Их привлекли за нарушение порядка официального использования государственных символов Российской Федерации. В качестве наказания фирме выписали штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU