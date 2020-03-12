Ледовую переправу «Амурск-Вознесенское» закрыли в Хабаровском крае

12 Март 2020 2020-03-12T09:53:08+03:00

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В Хабаровском крае начали закрывать ледовые переправы. Сегодня, 12 марта, запрет на движение людей и машин начал действовать на временной дороге «Амурск - село Вознесенское». Это необходимая мера в связи с повышением дневных температур и интенсивным таянием снега.

- Во время осмотра переправы специалисты констатировали, что дорога уже подтоплена талыми водами. Это значит, что дальнейшее движение по ней опасно для жизни. Есть риск провалиться под лед, - рассказали в районной администрации.

В связи с введенным ограничением предприятию по содержанию ледовой переправы «Амурск - село Вознесенское» рекомендовали установить соответствующие дорожные знаки и ликвидировать съезды на лед со стороны Амурска и села Вознесенское. Это поможет уберечь водителей от выезда на лед.

Жителей района убедительно просят не выходить на лед. Пожалуйста, не рискуйте своей жизнью и здоровьем.

ИСТОЧНИК KP.RU