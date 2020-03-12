2020-03-12T09:50:55+03:00
Общество

Раритет нашли при сносе старейшего здания в Биробиджане

Это рельса, произведенная в 1937 году на заводе имени Сталина
Александр ШТААЛЬ
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Раритет нашли при сносе старейшего здания в Биробиджане ФОТО: аккаунт группы компаний FOMAРаритет нашли при сносе старейшего здания в Биробиджане ФОТО: аккаунт группы компаний FOMA
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В Биробиджане под снос отправили одно из старейших зданий, в котором некогда находилось кафе «Какаду». Местные жители, гуляя по Арбату, могли отчасти наблюдать эту картину. По кирпичикам разбирали постройку, возведенную 80 лет назад. При демонтаже обнаружили раритет.

- Это была рельса, которую изготовили в 1937 году на заводе имени Сталина, - коротко и емко рассказали о находке в аккаунте группы компаний FOMA.

Тут же появились комментаторы, которые смогли по достоинству оценить раритет:

- За 80 лет даже не сгнило, а сейчас за два года одна труха остается.

- В музей ее.

Пока обыватели спорят о судьбе рельсы, снос здания продолжается. К слову, горожане помнят его, как «Гастроном».

Напомним, в Амурске довольно шумно снесли телевышку, построенную 40 лет назад. Тогда местные жители с грустью прокомментировали это событие так: «Вот и все! Ушла история».

ИСТОЧНИК KP.RU

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