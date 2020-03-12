Раритет нашли при сносе старейшего здания в Биробиджане
В Биробиджане под снос отправили одно из старейших зданий, в котором некогда находилось кафе «Какаду». Местные жители, гуляя по Арбату, могли отчасти наблюдать эту картину. По кирпичикам разбирали постройку, возведенную 80 лет назад. При демонтаже обнаружили раритет.
- Это была рельса, которую изготовили в 1937 году на заводе имени Сталина, - коротко и емко рассказали о находке в аккаунте группы компаний FOMA.
Тут же появились комментаторы, которые смогли по достоинству оценить раритет:
- За 80 лет даже не сгнило, а сейчас за два года одна труха остается.
- В музей ее.
Пока обыватели спорят о судьбе рельсы, снос здания продолжается. К слову, горожане помнят его, как «Гастроном».
Напомним, в Амурске довольно шумно снесли телевышку, построенную 40 лет назад. Тогда местные жители с грустью прокомментировали это событие так: «Вот и все! Ушла история».
ИСТОЧНИК KP.RU