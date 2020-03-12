2020-03-12T09:50:02+03:00
Общество

Россельхозбанк предлагает своим клиентам к празднику кредит от 7,5% годовых

Предложение от Россельхозбанка «Подарки всем!» дает возможность клиентам взять потребительский кредит по ставке от 7,5% годовых
Евгения МОЛОТОВА
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Предложение от Россельхозбанка «Подарки всем!» дает возможность клиентам взять потребительский кредит по ставке от 7,5% годовых ФОТО: РоссельхозбанкПредложение от Россельхозбанка «Подарки всем!» дает возможность клиентам взять потребительский кредит по ставке от 7,5% годовых ФОТО: Россельхозбанк
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Использовать кредитные средства, предоставленные банком в рамках программы, можно на любые цели. Акция предусматривает специальные процентные ставки для клиентов банка: от 7,5% для зарплатных клиентов, от 8,5% для работников бюджетных организаций и от 11,5% для остальных физических лиц.

Минимальная сумма кредита составляет 30 тысяч рублей, максимальная - 3 миллиона рублей. Работники бюджетных организаций и участники зарплатного проекта АО «Россельхозбанк» могут взять кредитные средства на срок до 7 лет. Остальные клиенты имеют возможность оформить кредит на срок до 5 лет. Для заемщиков, работающих по срочному трудовому договору, срок кредитования не должен превышать срока действия договора.

Рассмотрение заявки и принятие решения по ней занимает до трех рабочих дней с момента предоставления полного комплекта документов.

Клиент, обратившийся в банк за кредитом в рамках программы «Подарки всем!», может получить его в течение 30 дней с даты принятия банком положительного решения о предоставлении кредита.

Стаж, необходимый для оформления кредита, должен быть следующий: для физических лиц не менее 6 месяцев на последнем месте работы и не менее 1 года общего стажа за последние 5 лет. Для клиентов, получающих заработную плату на счет, открытый в банке, или имеющих положительную кредитную историю в банке, стаж должен быть не менее 3 месяцев на последнем месте работы и не менее 6 месяцев общего стажа за последние 5 лет. На клиентов, получающих пенсию на счет, открытый в банке, требование о наличии общего стажа работы не менее 1 года за последние 5 лет не распространяется.

Воспользоваться акцией можно до 25 апреля 2020 года включительно.

- Мы стремимся расширять линейку банковских продуктов, чтобы наши клиенты могли воспользоваться наиболее интересными для них программами. В преддверии праздника каждый сможет воспользоваться предложением по кредиту и порадовать подарками родных и близких, - подчеркнула руководитель блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания Россельхозбанка Юлия Деменюк.

Более подробно с информацией можно ознакомиться на официальном сайте банка.

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