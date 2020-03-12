2020-03-12T09:47:08+03:00
75 лет Великой Победы

Впервые по Хабаровску пройдет мощная артиллерия

Установки и минометы доставят в город к 9 мая
Александр ШТААЛЬ
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Впервые по Хабаровску пройдет мощная артиллерияВпервые по Хабаровску пройдет мощная артиллерияФото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России
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В Хабаровске продолжается подготовка к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В честь такого события на главном параде в краевой столице впервые проедет мощная артиллерия.

- В составе механизированной колонны задействуют самоходные артиллерийские установки «Малка» и «Гиацинт», самоходные минометы «Тюльпан», а также РСЗО «Ураган». Также будут декорированные автомобили КамАЗ, которые используют как сцены для показа эпизодов времен Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, - рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.

На сегодняшний день организовали тренировки на аэродроме «Калинка» для механиков-водителей и водителей боевой и специальной техники. Учения продлятся до конца апреля.

Отметим также, что в параде будут участвовать экипажи танков Т-34, ИС-3, самоходная артиллерийская установка ИСУ-152, реактивные минометы БМ-13 «Катюша». Современную часть колонны представят танками Т-80, Т-72Б3, боевыми машинами пехоты БМП-2, самоходными артиллерийскими установками МСТА-С, ЗРК «Тор-М2У», бронетранспортерами БТР-80 и БТР-82А и другой техникой.

Ранее сообщалось, что уже известен график репетиций военных перед парадом в Хабаровске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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