2020-03-12T09:21:30+03:00
Общество

Новые машины получили пожарные в Хабаровском крае

На вооружение огнеборцев поступило семь УРАЛов
Александр ШТААЛЬ
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Новые машины получили пожарные в Хабаровском краеНовые машины получили пожарные в Хабаровском краеФото: Правительство Хабаровского края
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Пожарные в Хабаровском крае получили новые спецмашины для работы. Семь УРАЛов в регионе закупили в рамках краевой госпрограммы «Защита населения Хабаровского края от чрезвычайных ситуаций и пожаров». Автомобили отличаются повышенной проходимостью, подходят для работы в самых отдаленных точках края.

- Каждая машина рассчитана на шесть человек. Автомобили марки УРАЛ давно используют огнеборцы в регионе. Они отлично подходят для работы и на территории города, и в сельской местности, - рассказали в комитете правительства края по гражданской защите.

За каждый автомобиль в регионе заплатили по семь миллионов рублей. В планах еще купить средства индивидуальной защиты органов дыхания, аварийно-спасательный инструмент. Всего сейчас у краевых пожарных в распоряжении 321 единица основной и специальной пожарной техники.

Напомним, пожароопасный сезон в этом году обещает быть ранним и сложным. Новая техника поможет более эффективно справляться с огнем в населенных пунктах и в их окрестностях, где регулярно весной возникают крупные палы. На текущий момент в Хабаровском крае 184 поселения дополнительно подвержено угрозе лесных пожаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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