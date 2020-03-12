Школу в «Волочаевском городке» в Хабаровске достроят в апреле

12 Март 2020 2020-03-12T09:54:37+03:00

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Школу на улице Подгаева в «Волочаевском городке» в Хабаровске обещают достроить к концу апреля. Работы на объекте идут по графику, на объекте трудятся 250 человек. Когда закончатся монолитные работы, начнутся отделочные, а также подрядчик займется благоустройством территории.

- На сегодняшний день уже подбирают плитку, рассматривают варианты цветового решения для покраски внутренних помещений школы. Одновременно с этим другие специалисты займутся формированием педагогического состава, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Напомним, школу на улице Подгаева начали возводить в начале прошлого года. Этот проект обошелся казне почти в полтора миллиарда рублей. Деньги привлекают из федерального, краевого и муниципального бюджетов. Работы на объекте закончат в этом году, а для детей новое учебное заведение распахнет двери в 2021 году.

ИСТОЧНИК KP.RU