Биробиджанцев избавят от гнетущей рекламы

12 Март 2020 2020-03-12T10:26:49+03:00

Горожане считают недопустимым, чтобы в самом центре города им на каждом шагу напоминали о неизбежном

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Власти Биробиджана взялись за решение острого вопроса – реклама ритуальных услуг. Горожане считают недопустимым, чтобы в самом центре города им на каждом шагу напоминали о неизбежном. Позицию жителей разделил и мэр Александр Головатый.

- Много поступает обращений в социальных сетях и лично мне при встречах о том, что баннеры с рекламой ритуальных услуг производят гнетущее впечатление. Я прекрасно понимаю наших горожан, - отметил мэр Биробиджана на встрече с владельцами рекламных конструкций и представителями похоронных служб Биробиджана.

Глава областной столицы попросил рекламодателей в кратчайшие сроки убрать все «тематические» похоронные рекламные конструкции. Тем более это необходимо сделать в преддверии празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Город к этой дате должен быть красивым.

ИСТОЧНИК KP.RU