2020-03-12T12:08:27+03:00
Общество

Встреча волков с собаками в селе Хабаровского края закончилась трагически

Домашние питомцы погибли
Александр ШТААЛЬ
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Встреча волков с собаками в селе Хабаровского края закончилась трагическиВстреча волков с собаками в селе Хабаровского края закончилась трагическиФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Хабаровском крае отметили появление волков на территории людей. Серые пришли на территорию села Вострецово Охотского района накануне, 10 марта. Встретили гостей две домашние собаки, однако визит закончился гибелью последних.

- На следующий день, 11 марта, на окраине села Тулучи Ванинского района заметили дикую рысь. Правда, этот инцидент закончился вполне благополучно - никто не пострадал от лап незваной гостьи, - рассказали в краевом министерстве природных ресурсов.

Отметим, что в целом с начала года в крае зарегистрировали 12 конфликтных ситуаций с участием диких животных.

Напомним, ранее по городу ползли упорные слухи о заходах волков. Однако проверка показала, что следы принадлежат волкособам - животным, которые родились в результате скрещивания волка и собаки. К слову, в Биробиджане поход рыси к людям закончился трагически - животное погибло от пули.

ИСТОЧНИК KP.RU

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