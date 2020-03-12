2020-03-12T12:12:56+03:00
Общество

Участник ВОВ из Хабаровского края отметил 95-летие

Ефиму Спиридоновичу Петрушенко пришли поздравления от президента России и губернатора региона
Александр ШТААЛЬ
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Участник ВОВ из Хабаровского края отметил 95-летие ФОТО: Официальный сайт администрации Хабаровского муниципального районаУчастник ВОВ из Хабаровского края отметил 95-летие ФОТО: Официальный сайт администрации Хабаровского муниципального района
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Участник Великой Отечественной войны Ефим Спиридонович Петрушенко отметил 95-летие. Юбиляр живет в Хабаровском районе. В столь знаменательный день именинника поздравляли не только родные и близкие, но и президент России, губернатор края. Об этом сообщили в администрации Хабаровского крайона.

В армию Ефим Спиридонович ушел в 1943 году. Тогда ему было 18 лет. Служил на Дальнем Востоке в звании старшего сержанта. Воевал командиром противотанкового орудия на первом Дальневосточном фронте в тяжелых условиях, в горах. Его война закончилась в Северной Корее.

За боевые заслуги Ефима Спиридоновича наградили медалями «За Победу над Японией» и «За освобождение Кореи», орденом Отечественной войны второй степени. Также вклад участника ВОВ в Победу отметили юбилейными наградами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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