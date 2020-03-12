Цистерна опасного груза вылилась на станции в Хабаровском крае

12 Март 2020 2020-03-12T12:07:31+03:00

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В транспортной прокуратуре выяснили обстоятельства экологического происшествия. Напомним, 23 января на железнодорожной станции «Токи» в Ванинском районе из цистерны на землю вылилось больше 50 тонн мазута.

- Во время проверки выяснилось, что при отправке резервуара компания-грузоотправитель нарушила требования закона «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации». Также в организации пренебрегли правилами безопасности при перевозке опасных грузов железнодорожным транспортном, - рассказали в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

По предварительной информации, опасный груз отправили со станции «Дземги», но не обеспечили качественную подготовку цистерны к перевозке. Это обстоятельство и привело к разливу более 50 тонн мазута на железнодорожной станции «Токи». Последствия происшествия оперативно ликвидировали, а загрязненный грунт вывезли на обезвреживание.

Нарушителей, а именно компанию-грузоотправителя привлекли к административной ответственности. За нарушения правил перевозки опасных веществ на железнодорожном транспорте выписали штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU