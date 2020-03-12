2020-03-12T12:22:44+03:00
Происшествия

Несостоявшийся налетчик из банка в Хабаровске оказался бизнесменом с долгами

Из учреждения его буквально прогнала сотрудница
Александр ШТААЛЬ
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Несостоявшийся налетчик из банка в Хабаровске оказался бизнесменом с долгамиНесостоявшийся налетчик из банка в Хабаровске оказался бизнесменом с долгамиФото: Иван ВИСЛОВ
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В Хабаровске задержали предполагаемого налетчика на банк. Напомним, накануне стало известно о том, что на сотрудниц кредитного учреждения в Индустриальном районе напал посетитель. Точнее женщины думали, что это обычный клиент. Однако в руках у него оказался нож и пузырек с жидкостью, которую он вылили на одну из сотрудниц.

- Одна из женщин не растерялась и могла дать отпор нападавшему. Злоумышленник выскочил из помещения так и не получив желаемой добычи, а именно денег. Позже полицейские недалеко от офиса нашли орудие совершения противоправного деяния – нож, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Вскоре нашли и самого подозреваемого не без помощи пострадавшей. Она вспомнила, что уже видела похожего мужчину среди клиентов банка. Фигуранту 45 лет, у него свой бизнес - фирма по установке систем безопасности. Мужчина объяснил, что похищенными деньгами хотел покрыть долговые обязательства. В отношении него возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Разбой».

ИСТОЧНИК KP.RU

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