13 Март 2020 2020-03-13T04:04:59+03:00

Прогноз погоды сегодня: в Хабаровске 13 марта 2020 года без осадков Фото: Ольга КИВА

Погода в Биробиджане сегодня без осадков, днем до -4

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В Биробиджане погода сегодня без осадков. Ветер западный 10-15 метров в секунду. Ночью -11-13. Днем -4-6.

В Хабаровске сегодня утром небольшой снег, днем без существенных осадков, температура ночью от -9 до -11, днем от -1 до -3, ветер западный до 15 метров в секунду. По информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС», 13 марта опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются. Уровень радиоактивного загрязнения на территории Хабаровского края колеблется от 8 до 22 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

В Бикине без существенных осадков. Ветер западный 10-15 метров в секунду. Ночью -10-12. Днем -3-5.

В Советской Гавани и Ванино без существенных осадков. Ветер западный 8-13 метров в секунду. Ночью -6-8. Днем -1+1.

В Комсомольске-на-Амуре небольшой снег. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Ночью -7-9. Днем -2-4.

В Чегдомыне без существенных осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Ночью -14-17. Днем -6-8.

В Николаевске-на-Амуре без существенных осадков. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Ночью -18-20. Днем -9-11.

В Охотске без существенных осадков. Ветер северо-западный 10-15 метров в секунду. Ночью -15-17. Днем -9-11.

ИСТОЧНИК KP.RU