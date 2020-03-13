2020-03-13T04:04:18+03:00
Общество

Новые тайны заповедного леса раскрыли в Хабаровском крае

Птицы отказываются улетать на зимовку, медведь бродил всю зиму, а соболи устроили странные «пляски»
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
О тайнах заповедного леса рассказали в Хабаровском краеО тайнах заповедного леса рассказали в Хабаровском краеФото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"
Изменить размер текста:

Из заповедного леса в Хабаровском крае пришли новости и порция фотопозитива. Напомним, с 15 декабря по 24 февраля в национальном парке «Анюйский» работал сотрудник научного отдела «Заповедного Приамурья» Алексей Готванский. Он осмотрел все фотоловушки и установил новые приборы, доведя общее количество фотоловушек до 50. Это поможет проводить более эффективный мониторинг амурского тигра.

- Судя по последней информации, полосатый хищник обитает в 15 точках. При этом в кадр попали тигрята, один из которых с семьей живет в районе протоки Бихан, двое - в бассейне реки Пихца и еще два - в районе реки Мухе. Также дал о себе знать тигр Хромой. Он год не попадал в объектив камер, госинспекторы думали, что зверь погиб, - рассказали в ФГБУ «Заповедное Приамурье».

Новые тайны заповедного леса раскрыли в Хабаровском крае.ФГБУ "Заповедное Приамурье"

Алексей отмечает, что зимой в районе реки Мухе ходил крупный бурый медведь. Он в шутку добавил, что косолапый никак не мог уснуть, потому что тигры мешали. В районе рек Гала и Тормасу пробегала кабарга, которую в последний раз здесь наблюдали 23 года назад. Соболи, судя по следам, устроили «пляски» во время ложного гона. Спаривание у них происходит летом, а что с ними происходит зимой, пока не до конца изученное явление. Удивили исследователя взлетающие крохали в районе протоки Нило. Пернатые остаются зимовать на незамерзающем участке реки уже несколько лет и не хотят улетать в теплые края. К слову, в заповедном лесу не нашли ни одного погибшего кабана, значит африканская чума свиней в эти края не добралась.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Поклонники джип-триала поборются за Кубок мэра Хабаровска
Когда начнутся масштабные отключения воды - ответили в Хабаровске
Новые «Заслуженные артисты» появились в Хабаровском крае
Второй раз за неделю вагон сошел в рельсов в Хабаровске
Огнеопасный вопрос на дачах Хабаровска решат пожарные дружины
Ледовые переправы через реки Кур и Тунгуска закрыли в Хабаровском крае
Мобильную оборону отработают военные под Хабаровском
Новые тайны заповедного леса раскрыли в Хабаровском крае
Прогноз погоды сегодня: в Хабаровске 13 марта 2020 года без осадков
Несостоявшийся налетчик на банк в Хабаровске оказался бизнесменом с долгами
Участник ВОВ из Хабаровского края отметил 95-летие
Цистерна опасного груза вылилась на станции в Хабаровском крае
Встреча волков с собаками в селе Хабаровского края закончилась трагически
Биробиджанцев избавят от гнетущей рекламы
Школу в «Волочаевском городке» в Хабаровске достроят в апреле
Новые машины получили пожарные в Хабаровском крае