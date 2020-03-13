13 Март 2020 2020-03-13T04:04:18+03:00

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Из заповедного леса в Хабаровском крае пришли новости и порция фотопозитива. Напомним, с 15 декабря по 24 февраля в национальном парке «Анюйский» работал сотрудник научного отдела «Заповедного Приамурья» Алексей Готванский. Он осмотрел все фотоловушки и установил новые приборы, доведя общее количество фотоловушек до 50. Это поможет проводить более эффективный мониторинг амурского тигра.

- Судя по последней информации, полосатый хищник обитает в 15 точках. При этом в кадр попали тигрята, один из которых с семьей живет в районе протоки Бихан, двое - в бассейне реки Пихца и еще два - в районе реки Мухе. Также дал о себе знать тигр Хромой. Он год не попадал в объектив камер, госинспекторы думали, что зверь погиб, - рассказали в ФГБУ «Заповедное Приамурье».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="960" height="720" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/766042" frameborder="0"></iframe> Новые тайны заповедного леса раскрыли в Хабаровском крае.ФГБУ "Заповедное Приамурье"

Алексей отмечает, что зимой в районе реки Мухе ходил крупный бурый медведь. Он в шутку добавил, что косолапый никак не мог уснуть, потому что тигры мешали. В районе рек Гала и Тормасу пробегала кабарга, которую в последний раз здесь наблюдали 23 года назад. Соболи, судя по следам, устроили «пляски» во время ложного гона. Спаривание у них происходит летом, а что с ними происходит зимой, пока не до конца изученное явление. Удивили исследователя взлетающие крохали в районе протоки Нило. Пернатые остаются зимовать на незамерзающем участке реки уже несколько лет и не хотят улетать в теплые края. К слову, в заповедном лесу не нашли ни одного погибшего кабана, значит африканская чума свиней в эти края не добралась.

ИСТОЧНИК KP.RU