2020-03-13T02:21:27+03:00
Политика

Мобильную оборону отработают военные под Хабаровском

В учениях задействуют больше 500 бойцов
Александр ШТААЛЬ
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Мобильную оборону отработают военные под ХабаровскомМобильную оборону отработают военные под ХабаровскомФото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России
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На полигоне Князе-Волконское под Хабаровском началось двухстороннее тактическое учение. В нем участвуют больше 500 бойцов мотострелкового соединения, в работе задействуют около 100 единиц вооружения, военной и специальной техники, армейской авиации объединения ВВС ПВО округа.

- В рамках учений военнослужащим предстоит поочередно отработать мобильную оборону и контратаку на заданном рубеже. Для разведки целей и корректировки огня артиллерии используется расчет БпЛА «Орлан-10», - рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.

Мотострелкам помогут экипажи вертолетов армейской авиации Ка-52 «Аллигатор» и танков Т-72Б3, расчеты САУ «Гвоздика» и РСЗО «Град». Они будут отвечать за огневую поддержку. Подобная тренировка нужна, чтобы бойцы смогли совершенствовать командные навыки офицерского состава, отрабатывать слаженность действий мотострелковых, танковых, артиллерийских подразделений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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