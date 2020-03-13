2020-03-13T03:59:36+03:00
Общество

Ледовые переправы через реки Кур и Тунгуска закрыли в Хабаровском крае

Запрет на движение действует с 12 марта
Александр ШТААЛЬ
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Ледовые переправы через реки Кур и Тунгуска закрыли в Хабаровском крае ФОТО: Официальный сайт администрации Хабаровского муниципального районаЛедовые переправы через реки Кур и Тунгуска закрыли в Хабаровском крае ФОТО: Официальный сайт администрации Хабаровского муниципального района
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В Хабаровском крае вчера, 12 марта, закрыли три ледовые переправы. В Амурском районе движение остановили по временной дороге «Амурск - село Вознесенское», в Хабаровском районе - через реки Кур и Тунгуска. Это необходимая мера в связи с повышением дневных температур и интенсивным таянием снега.

- Первая переправа через реку Кур находилась в 27 километрах выше по течению от села Новокуровка, вторая - через реку Тунгуска в 2,5 километра ниже по течению от устья реки Кур. Эти ледовые переправы осмотрели и признали их небезопасными для дальнейшей эксплуатации, - рассказали в администрации Хабаровского района.

У съездов на переправы установили запрещающие движение дорожные знаки и шлагбаумы. Жителей края убедительно просят не выходить на лед. Пожалуйста, не рискуйте своими жизнью и здоровьем. Прогулки по непрочному льду могут закончиться трагически.

ИСТОЧНИК KP.RU

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