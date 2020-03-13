2020-03-13T03:58:42+03:00
Общество

Огнеопасный вопрос на дачах Хабаровска решат пожарные дружины

Председателей дачных объединений призывают формировать дружины из членов товариществ
Александр ШТААЛЬ
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Огнеопасный вопрос на дачах Хабаровска решат пожарные дружиныОгнеопасный вопрос на дачах Хабаровска решат пожарные дружиныФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Хабаровске готовятся к пожароопасному сезону. Обстановка в этот период накаляется из-за горящей травы и мусора, которые в частности жгут дачники. По этой самой причине в ближайшее время в воздухе может запахнуть гарью. Напомним, в мае прошлого года случился масштабный пожар на левом берегу Амура. Тогда за несколько дней сгорело около 500 дачных домов.

- Несмотря на запреты, люди упорно продолжают жечь траву и мусор, не задумываясь о последствиях. Чтобы минимизировать риски, сотрудники полиции и спасатели проведут рейды на островной части города. Садоводам напомнят о нескошенной траве, постараются убедить не пускать палов и не сжигать мусор, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Кроме того, председателей дачных объединений призывают уже сейчас формировать из членов товариществ добровольные пожарные дружины, устанавливать пожарные емкости с водой, делать разрывы между участками. В городе будут проводить обходы хабаровских территорий и выявлять места с нескошенной сухой травой, работать с собственниками этих участков, в том числе и через обращения в МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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