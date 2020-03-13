2020-03-13T03:56:48+03:00
Общество

Второй раз за неделю вагон сошел в рельсов в Хабаровске

Последнее происшествие случилось на переезде в районе школы «ДОСААФ»
Александр ШТААЛЬ
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Второй раз за неделю вагон сошел в рельс в ХабаровскеВторой раз за неделю вагон сошел в рельс в ХабаровскеФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Хабаровске второй раз за неделю с железнодорожного пути сошел вагон одной колесной парой. Первое происшествие случилось накануне днем, 10 марта, на станции «Хабаровск-2». Из-за этого происшествия было перекрыто движение автотранспорта на проспекте 60-летия Октября.

- Второй инцидент произошел в четверг, 12 марта 2020 года в 23:20 по московскому времени. Вагон сошел с рельсов в районе школы «ДОСААФ» станции «Хабаровск-2» электрифицированного участка «Дежневка - Корфовская». По предварительной информации, это случилось во время подачи вагонов, - рассказали в пресс-службе ДВЖД.

По аналогии с первым происшествием во втором случае также ограничили проезд по проспекту 60-летия Октября. В 00:22 по московскому времени вагон установили на путь, движение автотранспорта возобновилось. Причины произошедшего устанавливают. Информации о пострадавших во время происшествия людях не поступало.

ИСТОЧНИК KP.RU

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